27.66 / 27.83 32.91 / 33.23
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Место силы: известная модель Костромичева устроила «заплыв» в бикини в ледяных струях водопада

21:55 13 марта 2021
Костромичева

Ведущая телепроекта «Супер Топ-модель по-украински» Алла Костромичева сейчас находится в Пуэрто-Рико, где посещает различные достопримечательности, а также места, считающиеся чудесами природы.

Пару дней назад Алла побывала у знаменитого водопада Salto Santa Clara, где одноименная река низвергает массы холодной воды с высоты примерно в 50 метров.

Так как погода в Пуэрто-Рико стоит, очевидно, жаркая, то украинская красавица с удовольствие окунулась в кристально-чистые воды и сделала несколько чудесных снимков.

«Это невероятное чувство смотреть на водопад снизу. От силы стихии, ледяных капель и красоты природы перехватывает дыхание. Живешь», — подписала она пост.

В этот раз Алла позировала в бикини с цветочным принтом, повернувшись в профиль и запрокинув голову и закрыв глаза от удовольствия.

При этом красавица блеснула роскошной фигуркой, которую охотно демонстрирует миллиону своих подписчиков.

Фанаты оценили фото и отличную фигуру Костромичевой.

Фото Instagram/alla

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Dan Balan ни при чем? Тина Кароль впервые за долгие годы появилась в «беременном» платье

Потап, Настя, Осадчая и Грбунов

Звездные соседи-кумовья: в сети показали роскошные дома Потапа с Настей и Горбунова с Осадчей

Киркоров

В гробу со стразами Swarovski: стали известны детали похорон Филиппа Киркорова

Олег Винник на концерте

Метит на место Таюне? Олег Винник удивил трогательным исполнением песни с эффектной брюнеткой

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер