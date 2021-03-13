Место силы: известная модель Костромичева устроила «заплыв» в бикини в ледяных струях водопада

Ведущая телепроекта «Супер Топ-модель по-украински» Алла Костромичева сейчас находится в Пуэрто-Рико, где посещает различные достопримечательности, а также места, считающиеся чудесами природы.

Пару дней назад Алла побывала у знаменитого водопада Salto Santa Clara, где одноименная река низвергает массы холодной воды с высоты примерно в 50 метров.

Так как погода в Пуэрто-Рико стоит, очевидно, жаркая, то украинская красавица с удовольствие окунулась в кристально-чистые воды и сделала несколько чудесных снимков.

«Это невероятное чувство смотреть на водопад снизу. От силы стихии, ледяных капель и красоты природы перехватывает дыхание. Живешь», — подписала она пост.

В этот раз Алла позировала в бикини с цветочным принтом, повернувшись в профиль и запрокинув голову и закрыв глаза от удовольствия.

При этом красавица блеснула роскошной фигуркой, которую охотно демонстрирует миллиону своих подписчиков.

Фанаты оценили фото и отличную фигуру Костромичевой.

Фото Instagram/alla

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