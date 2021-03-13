«Огненное огнище»: MARUV зажгла «костер любви» на съемках нового клипа

Эпатажная певица MARUV (Анна Корсун) решила не останавливаться на показанном на днях клипе Crush и продолжила провоцировать публику новыми фото, сделанными во время его подготовки.

Так, в своем Instagram она разместила кадры, на которых позирует в прозрачном красном наряде, полностью доверившись партнерам, которые поддерживают ее.

При этом красотка не стесняется показывать ягодицы и другие части тела, а также предается «различным видам любви», в том числе и ласкаясь с девушками.

При этом участники съемок, похоже, пытаются вовсю «зажечь желание» в зрителях, вызвав своими действиями настоящий «вулкан страстей».

«Спасибо всей моей команде за этот клип. Для меня эта работа как произведение искусства», — написала певица под кадрами.

Фанаты оценили труд участников съемок, поставив в течение девяти часов около 19 тысяч лайков и большое количество комментариев.

«Красота-то какая, клип шикарный, чистое произведение искусства», «Боже Анюта как ты божественно выглядишь», «Все идеально», «Лучший клип», «Прекрасная хореография, очень талантливый танцевальный коллектив и ты, Марув, великолепный артист», «Lady Gaga Украины», — пишут восхищенные поклонники.

На волне успеха артистка решила «подкрепить» материал, опубликовав дополнительно материалы и в своем TikTok.

Фото.instagram.com/maruvofficial/

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