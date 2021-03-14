Старше не десять лет: в Сети показали, как выглядит первая жена Юрия Горбунова

Юрий Горбунов и Катя Осадчая — одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Но видя симпатичных и успешных людей на экране, многие зрители задаются вопросом, почему ничего не известно о том, как зарождался их роман, и является ли брак первым для Юры и Кати.

Сам Юрий Горбунов не любит рассказывать о своей личной жизни, даже сейчас. Оказывается, до отношений с Катей у Юрия Горбунова была жена, пишет Clutch.

Около 15 лет ведущий жил в счастливом браке с Людмилой — балетной танцовщицей.

Влюбленность была настолько сильной, что никого не смутила большая разница в возрасте, наличие мужа и дочери у Людмилы. Девушка развелась с супругом, пара поженилась в 1995 году, когда Горбунову было 25 лет, а ей — 35.

У пары не было общих детей, но Юрий удочерил дочь Людмилы от первого мужа Ксюшу. В 2011 девушка родила ребенка, поэтому сейчас Горбунов — не только счастливый папа 3-летнего Вани, но и дедушка 9-летней Полины.

После замужества Людмила стала домохозяйкой, такое развитие событий вполне устраивало Горбунова, пара жила в мире и согласии 20 лет, пока брак не дал трещину

В 2015 году у Юрия начался роман с Екатериной Осадчей. Они не афишировали свои отношения, но, уже в 2017 году родился сын Иван, и через время они заявили о том, что поженились.

Напомним, что в феврале Катя Осадчая и Юрий Горбунов пышно отпраздновали день рождения сына — Ивану исполнилось четыре года. По случаю праздника для малыша было заказано зрелищное шоу мыльных пузырей с музыкой и аниматорами, а родители и гости собрались за праздничным столом. Среди звездных гостей на празднике были Потап и Настя Каменских. Алексей Потапенко является крестным отцом маленького Ивана.

А накануне в Сети показали роскошный дом, в котором живут Катя Осадчая и Юрий Горбунов — он находится рядом с уютным «домиком» Потапа и Насти Каменских по соседству в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы, что под Киевом. Видео опубликовали журналисты программы «Викриття».

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