Из «Женского квартала» ушла: Елена Кравец пояснила ситуацию со своими выступлениями в текущем сезоне

Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец, отпраздновавшая в начале января свой день рождения, рассказала, что ушла из «Женского квартала».

О своих планах и участии в программах звезда рассказала во время выступления на шоу «Липсинк баттл», передает ТСН.

По словам актрисы из «Вечернего Квартала» она не уходит.



На самом шоу «Липсинк баттл» Елене досталась довольно сложная пародия. Кравец вышла на сцену в образе легендарной американской певицы Тины Тернер с ее хитом Simply the best.

Перед зрителями актриса появилась в объемном парике, в серебристом мини-платье и джинсовой куртке. Она точно передала движения Тернер, чем ошеломила своих коллег по «Кварталу», которые пришли ее поддержать.

Кравец соревновалсь с ведущей Машей Ефросининой, которая пародировала Макса Барских. Согласно показаниям шумометра в зале и аплодисментам зрителей, победу в баттле одержала Елена Кравец.

А в паре Юрий Горбунов и Григорий Решетник победил Решетник. Он пародировал Уитни Хьюстон.

Фото clutch.net.ua/

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