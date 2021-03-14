«А мужу нравится?» Брежнева без тени стеснения показала свою 39-летнюю грудь в маленьком секси-лифчике

Популярная певица Вера Брежнева, принявшая участие в спецвыпуске тревел-шоу «Орел и Решка», решила подразнить своих поклонников и показала свою грудь в одном только бюстгальтере крупным планом.

Это интригующее фото артистка выставила в Instagram Stories.

«Шелковое белье — мой маст-хэв этим летом», — подписала она кадр.

Вероятно, блондинка не может дождаться жаркого сезона, явно поторапливая события.

«Какое белье интересное», «Необычный для Веры ракурс», «А мужу нравится?» — отреагировали в сети поклонники звезды.

Как известно, Вера Брежнева в 2015 году вышла замуж за композитора Константина Меладзе. У нее две дочери — Соня от отношений с Виталием Войченко и Сара — от брака с бизнесменом Михаилом Киперманом.

Недавно Брежнева и Меладзе записали новую песню «Ты не один здесь», которую написала неординарная украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева). Песня была написана специально для Брежневой несколько лет назад. Но только в этом году она увидела свет.

Фото Instagram/ververa

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