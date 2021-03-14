«Аватар» вернул себе первое место в списке самых кассовых фильмов в истории

В субботу, 13 марта, в списке самых кассовых фильмов в истории сменился лидер. Первое место вновь занял легендарный «Аватар» Джеймса Камерона. Напомним, эта картина вышла в прокат в 2009 году и произвела подлинный фурор. «Аватар» был первым фильмом, полностью снятым в формате 3D. Его успех произвел революцию в мировом кинематографе. Кинотеатры стали спешно оснащать специальным оборудованием и очками для зрителей, позволяющими смотреть 3D-фильмы. Киностудии бросились снимать новые картины в этом формате и переделывать старые хиты в 3D. Производители телевизоров и прочей техники стали массово использовать эти технологии.

«Аватар» же тогда стремительно вырвался на первое место в списке самых кассовых фильмов, обойдя знаменитый «Титаник» того же Камерона. В результате фантастическая лента о жителях выдуманной Пандоры собрала 2 миллиарда 789 миллионов 700 тысяч долларов.

Это был невероятный результат, который, казалось, не сможет превзойти больше ни один фильм. Однако в 2019 году в прокат вышла картина «Мстители: Завершение» (известен также в интернете как «Мстители: Финал»). Фантастический боевик о супергероях из популярных комиксов Marvel, снятый братьями Энтони и Джо Руссо, собрал 2 миллиарда 797 миллионов 501 тысячу долларов, побив рекорд «Аватара».

Спустя почти два года фильм Камерона вышел повторно в прокат в Китае. В КНР сейчас наблюдается настоящий кинобум. Страна уверенно возвращается к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Кинотеатры заполнены до предела. Люди соскучились по привычным развлечениям и зрелищам. Поэтому прокатчики приняли решение показывать вместе с новыми фильмами, которых не хватает (производство картин во всем мире резко сократилось из-за пандемии), старые хиты. «Аватар» стал одним из них.

И зрители повалили на него снова! Вечером 13 марта стало известно, что «Аватар» добавил в свою копилку еще несколько миллионов долларов. На данный момент кассовые сборы фильма Джеймса Камерона составляют 2 миллиарда 802 миллиона 14 тысяч долларов! И это не окончательный результат, поскольку в Китае «Аватар» будет идти еще неделю как минимум.

У «Мстителей» ничего не изменилось. Третье место занимает «Титаник» — 2 миллиарда 471 миллион 754 тысячи долларов. Далее следуют «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» (2 миллиарда 68 миллионов 456 тысяч долларов) и «Мстители: Война бесконечности» (2 миллиарда 48 миллионов 360 тысяч долларов).

Всего в списке самых кассовых фильмов в истории отметку в 2 миллиарда долларов удалось преодолеть пока только этим пяти картинам. А вот в так называемом «клубе миллиардеров» состоят 48 фильмов.

Кстати, Джеймс Камерон упорно работает над продолжением «Аватара». Он обещает еще четыре части. Пока называются следующие даты их выхода. «Аватар 2» ожидается 16 декабря 2022 года, «Аватар 3» — 20 декабря 2024 года, еще две части должны выйти в прокат соответственно в декабре 2026 и 2028 года.

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