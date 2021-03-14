«Во снах является Зеленский»: Булитко из «Дизель Шоу» шокировала «ночными фантазиями»

Популярная артистка и участница «Дизель Шоу» Виктория Булитко удивила подписчиков рассказом о том, что в своих снах частенько видит президента Владимира Зеленского. В Instagram она разместила фото, на котором вместе с ней присутствует коллега по шоу Евгений Сморыгин.

«Наконец-то ты пришел! А то только снишься без конца. P. S: снится мне реально Зеленский, а пришел, конечно, Евгений Сморыгин. К чему бы эти сны, понятия не имею, а сонник молчит», — написала она.

Фолловеры актрисы, похоже, были шокированы не меньше актрисы. Некоторые не узнали Сморыгина и приняли его за мужа Камалии, а также за Мерилина Менсона и некоторых других «западных актеров». Другие традиционно засыпали Викторию комментариями. Но были также и те, кто всерьез забеспокоился за ментальное здоровье девушки («Если тебе снятся сны, значит ты не высыпаешься») и посоветовали ей больше бывать на свежем воздухе. А еще часть пользователей ехидно заметили, что, возможно, Булитко в скором времени ждет карьерный рост.

Напомним, недавно Булитко записала смешное видео по поводу шоу «Холостяк», в котором раскритиковала одного из героев проекта. А также пожаловалась на любимую кошку Касю.

Фото karavan.ua, Instagram/bulitka

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