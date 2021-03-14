Украл «Песню про медведей»: звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей сцепилась с композитором Александром Зацепиным

«Песенку про медведей» в знаменитом фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница», которую исполнила Аида Ведищева, должна была петь главная героиня Наталья Варлей. Об этом рассказала сама актриса во время съемок программы «Сегодня вечером» на росТВ, пишет «СтарХит».

Эфир был посвящен композитору Александру Зацепину.

По словам Варлей, режиссер картины Леонид Гайдай пробовал разные варианты, но свой выбор остановил именно на ней. А после того, как эпизод с фонограммой Натальи вошел в фильм, и картина была уже практически готова, в ситуацию неожиданно вмешался Александр Зацепин.

«Саша привел Аиду Ведищеву и сказал: «Она поет лучше», — рассказала актриса.

Зацепин с такой трактовкой не согласился. На его памяти, все было совершенно иначе — сначала записалась Ведищева, а после режиссер картины предложил попробовать главную героиню.

«Мы потом послушали и решили, что споет Ведищева», — заключил мэтр.

Напомним, в передаче, посвященной Александру Зацепину, приняли участие многие советские звезды. Особое внимание было приковано к Алле Пугачевой.

Фото starhit.ru/

290

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter