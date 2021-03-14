Застрявший в унитазе сын художника Сафронова пожаловался на «туалетный терроризм» в самолетах

Российский пианист Лука Затравкин, сын известного художника Никаса Сафронова, жалуется, что авиакомпании никак не могут забыть туалетный инцидент двухлетней давности. Своими переживаниями Затравкин поделился в эфире программы «Секрет на миллион».

Как известно, в 2019 году музыкант пострадал из-за вакуумной системы в самолете — пассажира-тяжеловеса присосало к ободку унитаза. Теперь, по словам Затравкина, при его появлении в салоне бортперсонал стремится поскорее закрыть туалеты. Музыкант воспринимает это явление как «туалетный терроризм».

«Они немножко переживают, когда я встаю, у них есть желание поскорее закрыть туалеты. Я их успокаиваю: девочки, не волнуйтесь, я размяться. А они мне: сейчас предупредим командира экипажа, чтобы не было турбулентности», — с юмором рассказывал Затравкин.

Музыкант воспринимает случай в самолете как конфуз, но насмешки в свой адрес считает неуместными: «Известно, что принцессы не ходят в туалет, но я принц, я хожу… Кто-то над этим смеялся. Это не совсем правильно».

30-летний Лука Затравкин за последнее время немного похудел, но все еще весит более 240 килограммов. По словам Луки, неприятный инцидент в самолете Казань-Москва был единичным, а так обычно Затравкин старается не доставлять неудобств пассажирам. Напротив, был случай, когда на рейсе из Африки Затравкину пришлось уговаривать персонал открыть вторую уборную. В тот раз на втором этаже все туалеты оказались закрыты, работал лишь санузел в самом хвосте самолета.

Напомним, ранее Лука Затравкин рассказывал, что стало для него дефицитом на карантине.

Фото lukasafronovofficial/Instagram

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