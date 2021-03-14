«Покатушки на Марс»: Влад Яма устроил шикарный сюрприз для жены в ее день рождения

Жена Влада Ямы Лилиана недавно отпраздновала свой день рождения. В программе «Светская жизнь» женщина призналась, что ежегодно любимый делает ей сюрпризы на праздник. А поскольку пара на период празднования находилась в Майами, то и подарок был соответствующий.

«Ежегодно Влад делает мне сюрприз на день рождения. В этом году он меня куда-то долго вез, потом мы подъехали к какому-то дому и я подумала, что мы купили этот дом и очень удивилась. Оказалось, что этот дом стоял около канала и там стоял большой водный мотоцикл и мы по этому каналу почти выехали в океан. Леон кстати был с нами и он был в восторге», — рассказала Лилиана.

В свою очередь, Влад добавил, что кроме покатушек, устроил жене романтическую поездку в Мексику.

«А ночью на одни сутки мы полетели в Мексику и впервые за пять лет мы куда-то попали без малого. Он остался с крестным. Для нас это были одни сутки, но это было почти как побывать на Марсе», — сказал хореограф.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Влад Яма показал свежие фото со своей поездки в Мексику. Хореограф отдыхал на модном курорте Тулум, недалеко от которого находятся пирамиды майя.

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