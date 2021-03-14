Лицо серьезно пострадало: на Анфису Чехову напала собака Картошка

Российская телеведущая Анфиса Чехова уже два года является хозяйкой французского бульдога по кличке Картошка. Собака быстро стала любимицей семьи и до сих пор вела себя очень дружелюбно. Непонятно, что случилось с характером Картошки, но 14 марта собака неожиданно напала на хозяйку.

Чехова показала в Instagram, как Картошка расцарапала ей лицо. Бульдожка ударила лапой по щеке и только чудом не попала когтями в глаз и не задела нижнее веко.

«У меня такое „доброе“ утро получилось. Картошка мне расцарапала лицо… Я теперь как будто бы в драке покоцанная», — жалуется телеведущая.

Снимая видео, Анфиса попутно взывала к совести собаки и выясняла, не стыдно ли ей. Бульдожка оказалась понятливой и, выслушав гневную тираду, удалилась на диван и там лежала, пока хозяйка не успокоилась и не пообещала сахарную косточку.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали, как в США женщина пострадала от французского бульдога, которого взяла из приюта. Собаки этой породы обладают очень сильными челюстями, и множественные укусы оказались смертельными для хозяйки. После несчастного случая было высказано предположение, что пес не был агрессивным по природе, но его специально натаскивали для собачьих боев.

Фото achekhova/instagram

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