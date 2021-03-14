27.66 / 27.81 32.93 / 33.21
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Удивительный город Стамбул: пока Мурат добирался до Киева, Ани Лорак улетела на родину экс-супруга

17:15 14 марта 2021
ани лорак

Певица Ани Лорак решила провести выходные в Стамбуле. В своем Instagram певица опубликовала видеоотчет, как неспешно гуляет по турецкому городу, покупает вареную кукурузу и сладости, пьет кофе за столиком в уличном кафе.

«Удивительный город: теплый, душевный, радушный… Это путешествие было коротким, но очень насыщенным», — поделилась Лорак.

Составляя план поездки, Каролина решила не изменять традициям и наполнить день множеством мелких приятностей: угоститься фирменным турецким кофе, местными сладостями, турецкой лепешкой.

Судя по видео, план успешно воплотился в жизнь.

Пока Ани Лорак гуляла по Стамбулу, бывший муж певицы Мурат Налчаджиоглу вернулся в Киев. Украинская столица встретила его снегом.

Кроме Ани Лорак, в Стамбуле сейчас находится еще одна украинка — телеведущая Леся Никитюк. Она предложила газете «Факты и комментарии» свои услуги контентщика, чтобы на страницах появлялось побольше позитивных материалов.

121

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Написал письмо с угрозами: Dan Balan приревновал Тину Кароль к Олегу Виннику

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

Лиза

Маленькая «леди в желтом»: Лиза Галкина отправилась на празднование Масленицы

Олег Винник на концерте

Метит на место Таюне? Олег Винник удивил трогательным исполнением песни с эффектной брюнеткой

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер