Удивительный город Стамбул: пока Мурат добирался до Киева, Ани Лорак улетела на родину экс-супруга

Певица Ани Лорак решила провести выходные в Стамбуле. В своем Instagram певица опубликовала видеоотчет, как неспешно гуляет по турецкому городу, покупает вареную кукурузу и сладости, пьет кофе за столиком в уличном кафе.

«Удивительный город: теплый, душевный, радушный… Это путешествие было коротким, но очень насыщенным», — поделилась Лорак.

Составляя план поездки, Каролина решила не изменять традициям и наполнить день множеством мелких приятностей: угоститься фирменным турецким кофе, местными сладостями, турецкой лепешкой.

Судя по видео, план успешно воплотился в жизнь.

Пока Ани Лорак гуляла по Стамбулу, бывший муж певицы Мурат Налчаджиоглу вернулся в Киев. Украинская столица встретила его снегом.

Кроме Ани Лорак, в Стамбуле сейчас находится еще одна украинка — телеведущая Леся Никитюк. Она предложила газете «Факты и комментарии» свои услуги контентщика, чтобы на страницах появлялось побольше позитивных материалов.

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