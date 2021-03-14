«Ветер в волосах»: показавшую грудь в секси-лифчике Брежневу перепутали из-за прически с Пугачевой

В жизни бывшей «ВИА Гры» Веры Брежневой большие перемены. Певица сменила прическу, да так, что стала практически неузнаваемой. Поклонники Брежневой шутят, что теперь она похожа на молодую Аллу Пугачеву.

Сейчас 39-летняя Вера действительно выглядит, как Примадонна в ее годы: прямые светлые волосы артистки после завивки превратились в объемную гриву. Именно такие прически считались самыми модными в середине 80-х. На фотографиях Веры в ее микроблоге заметен еще один привет из прошлого: популярные тридцать лет назад солнцезащитные очки с огромными стеклами квадратной формы в металлической оправе.

«Ветер в волосах», — кокетливо подписала фото Брежнева. А поклонники решили подыграть мастерице перевоплощений. «Кто это? Не узнаю», «Алла Борисовна, это Вы?» — шутят фолловеры.

Веру хвалят за то, что решилась на кудри. «Шикарные кудряшки, как солнышко в эту пасмурную погоду», «Кудри — просто мечта», «Игривая кудряшка», «Нет слов, очень красиво», — пишут посетители страницы Брежневой.

В сториз Брежнева показала как с только что завитыми локонами красуется перед зеркалом.



Напомним, ранее Брежнева продемонстрировала грудь в летнем шелковом секси-лифчике. Также певица предложила обсудить оптимальный режим сна, продемонстрировав «постельное» фото.

Брежнева в 2015 году вышла замуж за композитора Константина Меладзе. Тайная церемония состоялась в Италии. У артистки есть двое дочерей от предыдущих семейных союзов. Вера не скрывает, что была бы не против стать мамой в третий раз.

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