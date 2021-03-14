Позволяю себе блинчики и салат с курицей: Любовь Успенская рассказала, как смогла быстро сбросить 10 кг

Российская певица Любовь Успенская в последнее время удивляет своих поклонников. 67-летняя артистка заметно постройнела, посвежела и, соответственно, помолодела. Фанаты Успенской отмечают, что певица сбросила как минимум десять килограммов. В комментарии Sobesednik, звезда подтвердила, что все дело не в спорте, а в правильном питании.

«Не подумайте, что я истязаю себя диетами. Ем много, но часто и маленькими порциями», — говорит певица. По ее словам, результат пришел, когда из рациона пропали богатые жирами и углеводами блюда.

Еще один секрет успеха: стараться не есть вне дома. Только питаясь блюдами домашнего приготовления, можно быть уверенной и в качестве продуктов, и в отсутствии вредных жиров.

«По утрам у меня обязательно блинчики с творогом. Днем позволяю себе салаты, в том числе с курицей», — расписала певица свой обычный рацион. Если предполагаются съемки, то в качестве перекуса Успенская выбирает куриное мясо и ломтики авокадо.

Ужин тоже готовится так, чтобы исключить углеводы и добавить по максимуму белков. «У меня, как правило, по вечерам — яичница из перепелиных яиц. Они полезные и мне нравятся. Вот и вся моя диета», — подытожила Успенская.

Напомним, Успенская не считает свой возраст помехой модным экспериментам, а потому появилась на публичном мероприятии в открытом платье без бюстгальтера. Также певица рассказывает, что она влюблена и очень счастлива.

Фото uspenskayalubov_official/Instagram

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