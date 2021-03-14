«Золотая малина»: названы претенденты на главную антипремию в кинематографе

В США названы претенденты на антипремию «Золотая малина», которая ежегодно вручается за самые сомнительные достижения в области кинематографа. «Победители» будут объявлены 24 апреля. Это будет уже 41-я церемония. Из-за пандемии коронавируса она пройдет в режиме онлайн.

Один лауреат уже известен. Это 2020 год! Он победил в специальной номинации «Худший киногод в истории». С этим трудно не согласиться. Пандемия изрядно подпортила всем сферам шоу-бизнеса, но особенно досталось кинематографу.

Тем представим список претендентов. По сути, это худшие фильмы минувшего года по мнению так называемого Фонда «Золотая малина» (Golden Raspberry Award Foundation, GRAF), в который входят более 500 анонимных членов из 12 стран. Голосование происходит по почте.

Худший фильм

«365 дней», «Дулиттл», «Мьюзик», «Остров фантазий», «Абсолютное доказательство»

Худший актер

Роберт Дауни-младший («Дулиттл»), Майк Линделл («Абсолютное доказательство»), Мишель Морроне («365 дней»), Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»), Дэвид Спейд («Не та девушка»)

Худшая актриса

Энн Хэтауэй (за роли сразу в двух фильмах — «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы»), Кейт Хадсон («Мьюзик»), Кэти Холмс (также за роли в двух картинах — «Кукла 2: Брамс» и «Секрет: Осмелиться мечтать»), Анна-Мария Сиклуцка («365 дней»), Лорен Лэпкус («Не та девушка»)

Худшая актриса второго плана

Гленн Клоуз («Хэллоуин Хьюби»), Люси Хэйл («Остров фантазий»), Мэгги Кью («Остров фантазий»), Мэдди Циглер («Мьюзик»), Кристен Уиг («Чудо-женщина 1984»)

Худший актер второго плана

Чеви Чейз («Великолепный Мистер Данди»), Руди Джулиани, сыгравший самого себя в комедии «Борат 2», Арнольд Шварценеггер («Тайна Печати Дракона»), Шайа Лабаф («Сборщик долгов»), Брюс Уиллис (за роли сразу в трех фильмах — «Брешь», «Приказано: Уничтожить» и «Дожить до утра»)

Худший дуэт на экране

Мария Бакалова и Руди Джулиани («Борат 2»), Роберт Дауни-младший и его совершенно неубедительный ирландский акцент в фильме «Дулиттл», Лорен Лэпкус и Дэвид Спейд («Не та девушка»), Адам Сэндлер и его голос простофили в фильме «Хэллоуин Хьюби», Гаррисон Форд и его совершенно неправдоподобный пес, созданный с помощью компьютерных технологий, в фильме «Зов предков»

Худший директор

Барбара Бяловас и Томаш Мандес («365 дней»), Сиа («Мьюзик»), Рон Ховард («Хэллоуин Хьюби»), Стивен Гейган («Дулиттл»), Чарльз Бэнд (за все три части «Барби и Кендра»)

Худший сценарий

«365 дней», «Дулиттл», «Остров фантазий», «Хэллоуин Хьюби», все три части «Барби и Кендра»

Худший ремейк, сиквел или рип-офф

«365 дней» (польский ремейк/рип-офф «Пятидесяти оттенков серого»), «Дулиттл» (ремейк), «Остров фантазий» (ремейк"), «Чудо-женщина 1984» (сиквел), «Хэллоуин Хьюби» (ремейк/рип-офф комедии «Испуганный глупец Эрнест»)

Как видим, больше всех номинаций на «Золотую малину» — по шесть на каждого — заработали польский фильм «365 дней» и «Дулиттл». Отметим попадание в число претендентов личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Напомним, что два года назад среди номинантов был сам мистер Трамп.

Вызывает некоторое удивление присутствие в пятерке худших актрис года Кейт Хадсон, которая за эту же роль в фильме «Мьюзик» номинировалась на престижную премию «Золотой глобус».

В прошлом году «Золотую малину» вручали в марте. Худшим фильмом был назван мюзикл «Кошки».

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