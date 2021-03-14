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Красивое тело — всегда в моде: внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко показал свою силовую тренировку

21:20 14 марта 2021
анатолий евдокименко

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко, кроме сьемок для глянца и записи музыкальных треков, решил уделить время еще и спорту. В сторис в Instagram 26-летний Анатолий показал, как занимается в зале со штангой.

Судя по видео, у Евдокименко уже есть опыт силовых упражнений. Юноша выполняет жим стоя широким хватом, чтобы проработать плечи и спину.

Занятия в зале помогут Анатолию не только в его модельной карьере. У Евдокименко есть страница в TikTok, хоть и пока что без контента. Поработав над мышцами, можно будет участвовать не только в танцевальных, но и в спортивно-силовых челленджах в популярной соцсети.

23 марта Анатолию Евдокименко исполнится 27 лет. Кроме участия в фотосессиях, юноша еще известен как диджей SHMN и под этим же псевдонимом пишет музыку.

Фото shmn/Instagram

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