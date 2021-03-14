«Съела все печенье,…» Потап снова обматерил Настю

Суровый рэпер Потап и его супруга Настя Каменских продолжают развлекать своих поклонников в соцсетях. Для людей с тонкой душевной организацией шутки веселой парочки могут показаться слишком грубыми. Но тех, кто знает Потапа и Настю достаточно давно, уже привыкли к их специфическим подколкам друг над другом.

По случаю Масленицы супруги выложили в TikTok забавное архивное видео. Настя замечает Потапа, собирающегося угоститься печеньем, незаметно подкрадывается к нему и ловко зубами выхватывает печеньку из пальцев. Ухмыляясь, Каменских уходит с «добычей», а Потапу только и остается, что повторить вслед за фонограммой крепкое английское ругательство.

Конечно, в тот раз Потап только изображал, что рассержен. А днем супруги собрались за одним столом с мамой Насти и весело отметили Масленицу. Настя призналась, что любит блинчики, и даже по случаю праздника устроила себе cheat day.

Напомним, история с «украденной» печенькой была не единственным случаем, когда Настя и Потап обменивались колкостями. Но показные обиды и выяснения отношений длятся недолго, семейные стычки супругов обычно завершаются полюбовно.

Фото kamenskux/Instagram

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