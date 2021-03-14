27.66 / 27.81 32.93 / 33.22
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Съела все печенье,…» Потап снова обматерил Настю

22:44 14 марта 2021
настя каменских

Суровый рэпер Потап и его супруга Настя Каменских продолжают развлекать своих поклонников в соцсетях. Для людей с тонкой душевной организацией шутки веселой парочки могут показаться слишком грубыми. Но тех, кто знает Потапа и Настю достаточно давно, уже привыкли к их специфическим подколкам друг над другом.

По случаю Масленицы супруги выложили в TikTok забавное архивное видео. Настя замечает Потапа, собирающегося угоститься печеньем, незаметно подкрадывается к нему и ловко зубами выхватывает печеньку из пальцев. Ухмыляясь, Каменских уходит с «добычей», а Потапу только и остается, что повторить вслед за фонограммой крепкое английское ругательство.

Конечно, в тот раз Потап только изображал, что рассержен. А днем супруги собрались за одним столом с мамой Насти и весело отметили Масленицу. Настя призналась, что любит блинчики, и даже по случаю праздника устроила себе cheat day.

Напомним, история с «украденной» печенькой была не единственным случаем, когда Настя и Потап обменивались колкостями. Но показные обиды и выяснения отношений длятся недолго, семейные стычки супругов обычно завершаются полюбовно.

Фото kamenskux/Instagram

17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Написал письмо с угрозами: Dan Balan приревновал Тину Кароль к Олегу Виннику

Олег Винник на концерте

Метит на место Таюне? Олег Винник удивил трогательным исполнением песни с эффектной брюнеткой

Лиза

Маленькая «леди в желтом»: Лиза Галкина отправилась на празднование Масленицы

Потап, Настя, Осадчая и Грбунов

Звездные соседи-кумовья: в сети показали роскошные дома Потапа с Настей и Горбунова с Осадчей

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер