27.66 / 27.81 32.93 / 33.22
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жена Валерия Меладзе объявила о третьей беременности

7:25 15 марта 2021
Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева, бывшая участница «ВИА Гры», а сейчас жена Валерия Меладзе, скоро в третий раз станет матерью. Радостную новость Альбина сообщила в Instagram.

У Меладзе и Джанабаевой есть взрослый сын Константин (26 февраля ему исполнилось 17 лет). 2 июля 2014 года в семье появился еще и младшенький Лука. Два года назад пара задумалась еще и о третьем ребенке.

Официально Джанабаева вышла замуж за Меладзе в 2014 году, но недавно Валерий признал, что официальной церемонии предшествовали десять лет тайных отношений. Роман с Джанабаевой начался еще тогда, когда Альбина стала бэк-вокалисткой Меладзе.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Написал письмо с угрозами: Dan Balan приревновал Тину Кароль к Олегу Виннику

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

анатолий евдокименко

Красивое тело — всегда в моде: внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко показал свою силовую тренировку

Потап, Настя, Осадчая и Грбунов

Звездные соседи-кумовья: в сети показали роскошные дома Потапа с Настей и Горбунова с Осадчей

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер