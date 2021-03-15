Жена Валерия Меладзе объявила о третьей беременности

Альбина Джанабаева, бывшая участница «ВИА Гры», а сейчас жена Валерия Меладзе, скоро в третий раз станет матерью. Радостную новость Альбина сообщила в Instagram.

У Меладзе и Джанабаевой есть взрослый сын Константин (26 февраля ему исполнилось 17 лет). 2 июля 2014 года в семье появился еще и младшенький Лука. Два года назад пара задумалась еще и о третьем ребенке.

Официально Джанабаева вышла замуж за Меладзе в 2014 году, но недавно Валерий признал, что официальной церемонии предшествовали десять лет тайных отношений. Роман с Джанабаевой начался еще тогда, когда Альбина стала бэк-вокалисткой Меладзе.

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