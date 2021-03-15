Бейонсе установила рекорд по числу завоеванных «Грэмми»
В воскресенье, 14 марта, в Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония вручения премии «Грэмми». Это самая престижная музыкальная награда в мире. Шоу в прямом эфире транслировал из знаменитого Staples Center американский телеканал CBS.
Несмотря на пандемию коронавируса церемония проходила с традиционной красной дорожкой и живым исполнением на сцене. Конечно, ряд ограничительных мер все же соблюдались.
Бейонсе победила в трех номинациях — «Лучшее исполнение ритм-энд-блюза», «Лучший видеоклип» и «Лучшая песня в стиле рэп» — и установила новый рекорд. 39-летняя певица собрала за свою карьеру 28 «Грэмми»! Такого не удавалось прежде ни одной исполнительнице в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Эллисон Краузе — 27 премий. Певица трагически погибла 4 мая 1970 года в возрасте 19 лет. Ее застрелили бойцы Национальной гвардии во время студенческих волнений в университете Кента, штат Огайо. Молодежь протестовала против войны в Камбодже.
Примечательно, что Бейонсе свою рекордную 28-ю статуэтку получила за песню Black Parade, которая посвящена массовым протестам, охватившим США летом прошлого года после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он был убит полицейскими в ходе задержания. Флойд был безоружен и не оказывал сопротивления. Его гибель вызвала всплеск гражданского неповиновения, который возглавило движений Black Lives Matter.
Перед этим Бейонсе удостоилась «Грэмми» за песню Savage, которую она записала в дуэте с Megan Thee Stallion (настоящее имя 26-летней певицы из Техаса — Меган Джовон Рут Пит) и клип на песню Brown Skin Girl. Меган победила в категории «Лучший дебют».
Общий рекорд по числу заработанных «Грэмми» принадлежит знаменитому дирижеру Георгу Шолти. За свою карьеру он получил 31 статуэтку в виде золотого граммофона.
Принимая престижную награду, Бейонсе заявила: «Как артист я верю в то, что моя работа, как и работа всех моих коллег, заключается в том, чтобы отображать время, в которое мы живем. Сейчас тяжелые времена. И мне хотелось вознести, вселить надежду и выразить свое восхищение всеми черными королевами и королями, которые дарят вдохновение мне и всему миру!»
Самым ярким выступлением на «Грэмми 2021» американские СМИ называют дуэт DaBaby и Родди Рича. Они спели хит Rockstar в сопровождении хора пожилых бэк-вокалисток. Видео тут же стало вирусным в соцсетях, пользователи которых с восхищением назвал понравившийся им номер «Хором бабушек»!
Победу в одной из главных категорий — «Запись года» — одержала Билли Айлиш.
19-летняя певица получила свою седьмую премию «Грэмми» за песню Everything I Wanted. За заветной наградой Билли вышла на сцену вместе со своим старшим братом Финнеасом О’Коннеллом. Который является автором практически всех исполняемых ею песен.
Лучшим альбомом года назван диск Тейлор Свифт Folklore. Это уже третий диск 31-летней певицы, завоевавший «Грэмми» в этой престижной категории.
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Всего в копилке мисс Свифт теперь 11 «золотых граммофонов».
Имя Джорджа Флойда прямо связано с композицией темнокожей 23-летней певицы H.E.R. (настоящее имя Габриэлла Уилсон) I Can’t Breathe. «Я не могу дышать», — эти слова Джордж несколько раз произнес, когда полицейский надавил ему, лежавшему на земле, коленом на горло. Эта фраза стала лозунгом протестного движения. I Can’t Breathe получила «Грэмми» в номинации «Песня года».
Британский певец Гарри Стайлз победил в номинации «Лучший поп-солист» с песней Watermelon Sugar. Это первая «Грэмми» в карьере 27-летнего бывшего участника популярной группы One Direction, которая сформировалась во время музыкального телеконкурса The X Factor в 2010 году.
Леди Гага и Ариана Гранде получили «Грэмми» за песню Rain on Me в категории «Лучший поп-дуэт или группа».
Дуа Липа, которая боролась за победу в шести номинациях, завоевала свою первую в карьере «Грэмми» в категории «Лучший поп-альбом».
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Успех 25-летней певице принес диск Future Nostalgia, вышедший в апреле прошлого года и ставший одним из самых популярных во время пандемии.
43-летняя американская певица Фиона Эппл одержала победу в категории «Лучший рок-исполнитель» с песней Shameika и в категории «Лучший альтернативный альбом» с диском Fetch the Bolt Cutters. Лучшим рок-альбомом признан диск The New Abnormal группы The Strokes. Джон Ледженд заработал свою четвертую «Грэмми» в карьере благодаря диску Bigger Love, названному лучшим ритм-энд-блюз альбомом.91
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