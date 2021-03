Бейонсе установила рекорд по числу завоеванных «Грэмми»

В воскресенье, 14 марта, в Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония вручения премии «Грэмми». Это самая престижная музыкальная награда в мире. Шоу в прямом эфире транслировал из знаменитого Staples Center американский телеканал CBS.

Несмотря на пандемию коронавируса церемония проходила с традиционной красной дорожкой и живым исполнением на сцене. Конечно, ряд ограничительных мер все же соблюдались.

Бейонсе победила в трех номинациях — «Лучшее исполнение ритм-энд-блюза», «Лучший видеоклип» и «Лучшая песня в стиле рэп» — и установила новый рекорд. 39-летняя певица собрала за свою карьеру 28 «Грэмми»! Такого не удавалось прежде ни одной исполнительнице в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Эллисон Краузе — 27 премий. Певица трагически погибла 4 мая 1970 года в возрасте 19 лет. Ее застрелили бойцы Национальной гвардии во время студенческих волнений в университете Кента, штат Огайо. Молодежь протестовала против войны в Камбодже.

Бейонсе близка к тому, чтобы установить абсолютный рекорд по числу завоеванных "Грэмми"

Примечательно, что Бейонсе свою рекордную 28-ю статуэтку получила за песню Black Parade, которая посвящена массовым протестам, охватившим США летом прошлого года после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он был убит полицейскими в ходе задержания. Флойд был безоружен и не оказывал сопротивления. Его гибель вызвала всплеск гражданского неповиновения, который возглавило движений Black Lives Matter.

Перед этим Бейонсе удостоилась «Грэмми» за песню Savage, которую она записала в дуэте с Megan Thee Stallion (настоящее имя 26-летней певицы из Техаса — Меган Джовон Рут Пит) и клип на песню Brown Skin Girl. Меган победила в категории «Лучший дебют».

Лучшая дебютантка Megan Thee Stallion

Общий рекорд по числу заработанных «Грэмми» принадлежит знаменитому дирижеру Георгу Шолти. За свою карьеру он получил 31 статуэтку в виде золотого граммофона.

Принимая престижную награду, Бейонсе заявила: «Как артист я верю в то, что моя работа, как и работа всех моих коллег, заключается в том, чтобы отображать время, в которое мы живем. Сейчас тяжелые времена. И мне хотелось вознести, вселить надежду и выразить свое восхищение всеми черными королевами и королями, которые дарят вдохновение мне и всему миру!»

Самым ярким выступлением на «Грэмми 2021» американские СМИ называют дуэт DaBaby и Родди Рича. Они спели хит Rockstar в сопровождении хора пожилых бэк-вокалисток. Видео тут же стало вирусным в соцсетях, пользователи которых с восхищением назвал понравившийся им номер «Хором бабушек»!

Победу в одной из главных категорий — «Запись года» — одержала Билли Айлиш.

Билли Айлиш осталась верна себе в выборе наряда

19-летняя певица получила свою седьмую премию «Грэмми» за песню Everything I Wanted. За заветной наградой Билли вышла на сцену вместе со своим старшим братом Финнеасом О’Коннеллом. Который является автором практически всех исполняемых ею песен.

Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл

Лучшим альбомом года назван диск Тейлор Свифт Folklore. Это уже третий диск 31-летней певицы, завоевавший «Грэмми» в этой престижной категории.

Всего в копилке мисс Свифт теперь 11 «золотых граммофонов».

Тейлор Свифт

Имя Джорджа Флойда прямо связано с композицией темнокожей 23-летней певицы H.E.R. (настоящее имя Габриэлла Уилсон) I Can’t Breathe. «Я не могу дышать», — эти слова Джордж несколько раз произнес, когда полицейский надавил ему, лежавшему на земле, коленом на горло. Эта фраза стала лозунгом протестного движения. I Can’t Breathe получила «Грэмми» в номинации «Песня года».

Певица H.E.R.

Британский певец Гарри Стайлз победил в номинации «Лучший поп-солист» с песней Watermelon Sugar. Это первая «Грэмми» в карьере 27-летнего бывшего участника популярной группы One Direction, которая сформировалась во время музыкального телеконкурса The X Factor в 2010 году.

Леди Гага и Ариана Гранде получили «Грэмми» за песню Rain on Me в категории «Лучший поп-дуэт или группа».

Дуа Липа, которая боролась за победу в шести номинациях, завоевала свою первую в карьере «Грэмми» в категории «Лучший поп-альбом».

Успех 25-летней певице принес диск Future Nostalgia, вышедший в апреле прошлого года и ставший одним из самых популярных во время пандемии.

Дуа Липа

43-летняя американская певица Фиона Эппл одержала победу в категории «Лучший рок-исполнитель» с песней Shameika и в категории «Лучший альтернативный альбом» с диском Fetch the Bolt Cutters. Лучшим рок-альбомом признан диск The New Abnormal группы The Strokes. Джон Ледженд заработал свою четвертую «Грэмми» в карьере благодаря диску Bigger Love, названному лучшим ритм-энд-блюз альбомом.

Певица Doja Cat покорила зрителей своим смелым декольте

