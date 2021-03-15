«Цветете прямо на глазах»: Мария Максакова ответила по поводу нового романа
Оперная певица Мария Максакова после серии бьюти-операций выглядит очень ухоженно и намного моложе своего паспортного возраста. Поклонники даже предположили, что 43-летняя певица закрутила роман и потому буквально светится от счастья.
Слухи о новых романтических отношениях Максакова опровергла, но судя по всему, комплименты пришлись по душе.
Максакова переехала из Москвы в Киев в 2016 году. Тогда она еще была замужем за бывшим депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым. Весной 2017 года Вороненков был убит в центре Киева. Дело о резонансном преступлении все еще на этапе досудебного расследования.
Максакова воспитывает сына Ивана, которого родила в браке с Вороненковым.
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