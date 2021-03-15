Положил руку на колено: Наташа Королева «согрешила» с другим мужчиной

Певица Наташа Королева гастролирует по России с продюсером Борисом Рубиновским. Судя по видео в Instagram, у давних знакомых очень нежные отношения. Певица называет продюсера Боречкой и даже пригласила на сцену во время исполнения хита «Мужичок с гармошкой». Позже, усевшись на колени к «мужичку», Наташа позволила себя приобнять и погладить по колену.

Борис Рубиновский является создателем и директором продюсерского центра «Овация» и уже более двадцати лет занимается организацией концертов. Среди звезд, гастроли которых готовил Разумовский, была и Наташа Королева.

Королева является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение украинской границы во время поездок в оккупированный Крым и за участие в концертах на полуострове.



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