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Шоу-бизнес

«Делают дороги?» Растрепанная Полякова из поезда поддела Зеленского

9:04 15 марта 2021
полякова

Певица Оля Полякова измучилась, пока поездила по Украине с концертами. На выходных у Поляковой было запланировано выступление в Сумах, после которого певица отправилась в Кременчуг. Уже из поезда взвинченная Ольга зло пошутила в Instagram по поводу президентского дорожного проекта «Большая стройка».

«Ребята, говорят, что в Украине делают дороги. Скажите, пожалуйста, а где?» — возмущается Полякова.

Проект «Большая стройка» критиковался не только Поляковой. Так, бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский признает, что дорожные работы хоть и ведутся, но все «вкусные» тендеры почему-то делятся между шестью компаниями-любимчиками. В целом программа по строительству дорог — одна из самых востребованных у населения (ее поддерживают 67%), но есть вопросы к темпам воплощения проекта в жизнь.

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