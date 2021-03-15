«Вы тупые»: Дженнифер Лопес ответила на сообщения о ее разрыве с женихом

В соцсетях и американских СМИ продолжается обсуждение отношений Дженнифер Лопес с ее женихом Алексом Родригесом. Целый ряд изданий со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщил, что пара расторгла свою помолвку после четырехлетнего романа — на фоне слухов о неверности Алекса.

Однако потом 51-летняя актриса и певица совместно с 45-летним экс-бейсболистом обнародовали заявление, в котором сообщили, что они все еще вместе, хотя и «работают над некоторыми проблемами».

Инсайдеры утверждают, что все висит буквально на волоске. Родригес с трудом убедил Джей Ло дать ему шанс все наладить. Дженнифер обещала подумать об их будущем: их с Алексом многое связывает, и она пока не решается это терять. Но и не может больше доверять ему.

Между тем у себя в Instagram Лопес своеобразно прокомментировала слухи, опубликовав монтаж из своих различных видео. Среди прочего там есть кадры с газетными заголовками о ее разрыве с Родригесом. Сразу же за этим следует очень краткая реплика Дженнифер, взятая из одного ее интервью: «Вы тупые».

Клип сопровождает песня американской рэперши Saweetie под названием Pretty Bitch Freestyle, где звучит нецензурная лексика.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Это заразно»: Дженнифер Лопес решила поднять настроение себе и своим фанатам.

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