27.63 / 27.83 32.86 / 33.23
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Вы тупые»: Дженнифер Лопес ответила на сообщения о ее разрыве с женихом

9:12 15 марта 2021
Дженнифер Лопес

В соцсетях и американских СМИ продолжается обсуждение отношений Дженнифер Лопес с ее женихом Алексом Родригесом. Целый ряд изданий со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщил, что пара расторгла свою помолвку после четырехлетнего романа — на фоне слухов о неверности Алекса.

Однако потом 51-летняя актриса и певица совместно с 45-летним экс-бейсболистом обнародовали заявление, в котором сообщили, что они все еще вместе, хотя и «работают над некоторыми проблемами».

Инсайдеры утверждают, что все висит буквально на волоске. Родригес с трудом убедил Джей Ло дать ему шанс все наладить. Дженнифер обещала подумать об их будущем: их с Алексом многое связывает, и она пока не решается это терять. Но и не может больше доверять ему.

Между тем у себя в Instagram Лопес своеобразно прокомментировала слухи, опубликовав монтаж из своих различных видео. Среди прочего там есть кадры с газетными заголовками о ее разрыве с Родригесом. Сразу же за этим следует очень краткая реплика Дженнифер, взятая из одного ее интервью: «Вы тупые».

Клип сопровождает песня американской рэперши Saweetie под названием Pretty Bitch Freestyle, где звучит нецензурная лексика.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Это заразно»: Дженнифер Лопес решила поднять настроение себе и своим фанатам.

584

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
полякова

«Делают дороги?» Растрепанная Полякова из поезда поддела Зеленского

мария максакова

«Цветете прямо на глазах»: Мария Максакова ответила по поводу нового романа

Даша Астафьева

Даша Астафьева едва не погибла из-за внутреннего кровотечения

Дан Балан

Написал письмо с угрозами: Dan Balan приревновал Тину Кароль к Олегу Виннику

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер