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Шоу-бизнес

Почему лысый: Влад Яма показал жуткую картину на детской площадке

9:36 15 марта 2021
влад яма

Хореограф и судья «Танців з зірками» Влад Яма в юности отращивал волосы и даже мечтал о понитейле, модном у танцоров-латинистов. На вопросы, что же заставило побриться налысо, Яма отшучивался и только недавно согласился рассказать подробнее.

Как оказалось, переломный момент случился на детской площадке. Яма называет ее «суровым местом». Вспомнить неприятный инцидент заставила совместная прогулка с маленьким сыном.

Напомним, Яма, показывая свои юношеские фотографии, хвастался, что сам мог сделать себе прическу для турниров и шоу, а иногда даже помогал причесаться партнерше. Обрив голову под ноль Яма на турнирах больше не выступал. «Так не принято», — объяснял он.

Также Влад Яма рассказывал, что долго боялся рассказать маме о том, что кардинально изменил прическу. Любовь Николаевна очень переживала из-за такого решения сына.

Фото vladyama_official/Instagram

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