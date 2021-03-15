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Шоу-бизнес

Невестка-супермодель Иванки Трамп Карли Клосс родила первенца

9:58 15 марта 2021
Карли Клосс и Джошуа Кушнер

Американская супермодель, телеведущая и бизнес-леди Карли Клосс впервые стала мамой. 28-летняя Карли родила ребенка, пол и имя которого пока не раскрываются.

Первое фото младенца (судя по голубой шапочке, это может быть мальчик) показал в Instagram счастливый муж и отец — 35-летний бизнесмен Джошуа Кушнер.

Его старший брат Джаред Кушнер женат на Иванке Трамп — дочери 45-го президента США Дональда Трампа.

Клосс и Кушнер поженились в 2018 году после шести лет отношений. Перед свадьбой Карли, как и Иванка в 2009 году, приняла иудаизм.

Клосс входила в число самых востребованных и высокооплачиваемых моделей мира. Она сотрудничала с такими брендами, как Victoria's Secret, Donna Karan, Chanel, Oscar de la Renta, L’Oreal Paris и многим другими.


Фото Instagram

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