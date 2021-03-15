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Шоу-бизнес

На 67-летнего Андрея Макаревича напал ястреб

9:59 15 марта 2021
макаревич

Музыкант Андрей Макаревич вместе с женой Эйнат Кляйн отдыхают в Танзании. Супруги побывали в национальном заповеднике Нгоронгоро, на кратере древнего вулкана. Там с Макаревичем произошел опасный инцидент: музыканта атаковал ястреб. Видео нападения пернатого хищника опубликовано в Instargam.

Макаревич считает, что хищника привлек сверток с едой. Открыто носить с собой «тормозок» было не лучшей идеей. Ястреб обладает на порядок лучшим зрением, чем человек, и способен с нескольких километров распознать потенциальную добычу.

По Танзании Макаревич путешествует уже неделю. Перед поездкой, как опытный турист, музыкант обзавелся специальной широкополой шляпой. «Чтобы быть готовым к встрече с дикой природой», — объяснял он.

Фото andrey_makarevich_official/Instagram

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