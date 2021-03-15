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Шоу-бизнес

«Чтобы я больше никогда в своей жизни тебя не видела»: Мишина показала злость

10:20 15 марта 2021
ксения мишина

Бывшая «Холостячка» Ксения Мишина появилась в новом сериале «Клятва врача» о работе бригады скорой помощи. В Instagram актриса поделилась «вкусняшками» — самыми интересными моментами со съемок.

Так, в одной из сцен Мишиной пришлось показать обиду и гнев. «Чтобы я больше никогда в своей жизни тебя не видела», — приказывает она партнеру по съемочной площадке.

Съемочный процесс уже завершился. Мишина поделилась, что в сериале будут сцены секса, и их актеры играли максимально реалистично.

Фото misha.k.ua/instagram

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