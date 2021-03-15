«Почему с Богданом не фотографируешься?» Невестка Оксаны Марченко в черном платье обеспокоила подписчика

Модель и Instagram-блогер Катерина Марченко (Клочко), невестка телеведущей Оксаны Марченко, для очередной фотосессии выбрала мрачное черное платье и этим встревожила фолловеров.

У Катерины осторожно поинтересовались, все ли в порядке с мужем Богданом и куда он пропал.

Марченко и раньше не часто публиковала фотографии мужа, но сейчас пауза слишком затянулась. Последнее фото с Богданом Марченко было опубликовано больше месяца назад — 13 февраля.

Напомним, Екатерина охотно публикует фотографии со своей родней и со свекровью Оксаной. Периодически Марченко делится милыми подробностями о том, как им с мужем удалось наладить быт после свадьбы.

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