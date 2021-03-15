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Шоу-бизнес

Сделавшую селфи Наталью Могилевскую приняли за девушку-подростка

2:31 16 марта 2021
наталья могилевская

Певица Наталья Могилевская сделала селфи в ярком спортивном костюме, который постоянно использует на репетициях. В Instagram певицу похвалили, что в таком наряде она выглядит не на свои 45 лет, а как милая девочка подросток.

Могилевской дали понять, что в таком наряде она неузнаваемая.

В новом году Могилевская продолжает эксперименты с имиджем. На фото с Драгобрата певица выглядела абсолютно не похожей на себя. Певице уже намекнули, что к ее постоянно меняющимся образам не успевают привыкнуть.

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