Сделавшую селфи Наталью Могилевскую приняли за девушку-подростка

Певица Наталья Могилевская сделала селфи в ярком спортивном костюме, который постоянно использует на репетициях. В Instagram певицу похвалили, что в таком наряде она выглядит не на свои 45 лет, а как милая девочка подросток.

Могилевской дали понять, что в таком наряде она неузнаваемая.

В новом году Могилевская продолжает эксперименты с имиджем. На фото с Драгобрата певица выглядела абсолютно не похожей на себя. Певице уже намекнули, что к ее постоянно меняющимся образам не успевают привыкнуть.

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