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Шоу-бизнес

«С таким кисло-сладким привкусом»: Оксана Марченко приготовила постный борщ для лаврских монахов

12:42 15 марта 2021
Оксана Марченко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

12 марта, вышла вторая серия авторского проекта Оксаны Марченко «Паломница», которой завершается рассказ о Киево-Печерской лавре. Во время съемок этого фильма Оксана Марченко несла послушание на монастырской кухне. Здесь телеведущей удалось узнать секрет приготовления знаменитого постного лаврского борща и рыбных котлет.

Как сама Оксана призналась в фильме, она очень любит готовить и была рада получить послушание в Киево-Печерской лавре именно на кухне. Телеведущая восхитилась тем, какие вкусные блюда готовят послушники, не имея дорогих кухонных комбайнов, сковородок с тефлоновым покрытием и стильной посуды.

Также она познакомилась с заведующей производством трапезной Киево-Печерской лавры Галиной Петровной Филипповой, которая и раскрыла зрителям «Паломницы» все секреты приготовления лаврских блюд.

Галина Петровна поделилась, что каждый день послушникам на кухне приходится готовить в общей сложности на 800 человек (более 200 из которых — братия монастыря). И тем не менее здесь стараются не готовить, «как в столовой», а каждому блюду придать особенный вкус.

Например, знаменитый постный лаврский борщ получается с таким кисло-сладким привкусом за счет яблок и готовится без приправ.

«Яблоки очень хорошо добавлять в борщ. Яблоки дают вкус и запах, особенно когда антоновка, то очень хорошо. И аромат, и вкус, дает кислинку и сладость. Приправы мы не добавляем. Вместо приправ используем сельдерей, морковь, укроп и немного грибов для аромата», — рассказала Галина Петровна.

Оксана Марченко отметила, что все ингредиенты в монастырском борще натуральные. И очень важно, что здесь его варят даже без томатной пасты. Вместо нее добавляют томатный сок и лечо с болгарским перцем.

Галина Петровна также открыла Оксане Марченко секретный ингредиент рыбных котлет, которые готовят в лавре. По вкусу они напоминают куриные. Это мед, который, по словам начальницы кухни, убивает запах рыбы.

Подытоживая, Оксана Марченко отметила, что самый секретный ингредиент любого блюда на монастырской кухне — это молитва.

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