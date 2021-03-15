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«Grammy — это такая же Yuna»: Тина Кароль дала урок подопечным

12:53 15 марта 2021
тина кароль

Тренер «Голосу країни» Тина Кароль уже собрала свою команду и готова приступить к практическим занятиям со своими подопечными. Во время такого урока Кароль проговорилась, что очень своеобразно относится к премиям в музыкальном мире. Для певицы на одном уровне стоят самая престижная в мире награда Grammy с ее шестидесятилетней историей и премия Yuna, известная только в Украине и основанная десять лет назад.

«Grammy — это такая же Yuna», — объявила Кароль своим ученикам.

Напомним, в Лос-Анджелесе 14 марта назвали победителей премии «Грэмми». Героиней вечера стала Бейонсе, которая победила в трех номинациях, добавила три статуэтки к уже имеющимся в ее коллекции и установила новый мировой рекорд — 28 «Грэмми» за музыкальную карьеру.

Награды Yuna по итогам 2020 года будут раздавать 30−31 марта. В прошлый раз награды были удостоены Monatik, «Время и Стекло», Настя Каменских.

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