«Била посуду, царапала лицо»: Полякова рассказала о скандалах с мужем

Популярная певица Оля Полякова, спровоцировавшая скандал с Тиной Кароль, рассказала о скандалах с мужем. С Вадимом артистка живет в браке 16 лет, воспитывает дочерей Машу и Алису. Оля взяла на себя роль главного кормильца в семье. Хотя в начале их отношений Вадим был успешным бизнесменом, но Оля быстро расправилась с финансами.

Певица призналась, что ранее устраивала мужу скандалы и истерики, била дорогую посуду, бросалась на Вадима с кулаками, царапала ему лицо.

«Я устраивала скандалы. Мне нужен невротизм в отношениях. Но он меня переучил. Я била посуду. Перебила просто всю. Царапала ему лицо так, что он приходил на работу и говорил, что на него собака прыгнула. Выбегала из машины ночью в лес, чтобы он догонял меня. Пару раз он взял и уехал. А я шла по лесу, меня искусали комары. После этого перестала выбегать из машины. Когда в очередной раз перебила посуду, он сказал: „А теперь иди и купи“. Я как увидела, что одна чашка стоит 70 долларов, бить перестала. И постепенно я стала нормальной», — рассказала Полякова.

Полякова говорит, что сейчас страсти в их семье улеглись, они предпочитают не замалчивать проблемы, все обсуждать и переводить в шутку. Также Оля не скрывает, что считает мужа ведомым.

«Он раньше был ведущим, а потом стал ведомым. Мы с ним поменялись местами… Он знал, на что шел. Он просто хотел быть счастливым. И он им стал, научил меня жить в моменте, научил радоваться», — сказала Полякова.

О будущем певица не загадывает. Говорит, что жизнь непредсказуема, не исключено, что кто-то из них может влюбиться. Но при этом певица записала недвижимость на себя. Также Полякова призналась, что плачет почти каждый день. Так она справляется с депрессией. Счастливой ее делают дети и любимая работа.

«Нет людей довольных собой, своей внешностью. Все люди глубоко испуганы и закомплексованы. Наши комплексы даются нам вселенной для того, чтобы мы развивались… Вкусная еда. Целовать утром ребенка. Выйти к себе на крыльцо на солнце. Этого достаточно — и я уже счастлива», — говорит Оля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что старшая дочь Оли Поляковой попала в больницу с аппендицитом.

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