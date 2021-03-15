Камбербэтч в триллере «Код: Железная кора» и украинско-грузинская драма «Антон і червона химера»: что посмотреть в кино с 18 марта

В четверг, 18 марта, в украинский прокат выходят семь новых фильмов, в том числе драма «Антон і червона химера», снятая известным грузинским режиссером Зазой Урушадзе в Одесской области. Поклонники Бенедикта Камбербэтча смогут увидеть своего кумира в шпионском триллере «Код: Железная кора», рассказывающем о Карибском кризисе. Для семейного похода в кино предлагаются сразу две премьеры — полнометражный мультфильм «Пончары. Глобальное закругление» и фэнтези «В стране фей». Звезда культовых сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкирк и российский актер Алексей Серебряков выясняют отношения в триллере «Никто». Мощная музыкальная драма «Откуда ты родом?» снята выходцами из Пакистана, проживающими в США и Британии. Вторую попытку проката в Украине предпринимает американский ужастик «Оборотень».

«Антон і червона химера» («Антон и красная химера»)

(12+, Украина — Грузия, «ІнсайтМедіа» и Georgian International Films, историческая драма, бюджет — 40,4 миллиона грн)

Это последняя работа известного грузинского режиссера Зазы Урушадзе. Он скоропостижно скончался от инфаркта 7 декабря 2019 года в Тбилиси в возрасте 53 лет. Фильм основан на реальных событиях. Действие происходит в 1919 году на юге Украины. В центре сюжета — дружба двух мальчишек, живущих неподалеку от Одессы. Антон родился в семье, которая живет в немецкой колонии Гильдендорф. Его друг Яша — украинец. Мальчишки становятся свидетелями больших исторических потрясений — революции, начала Гражданской войны, крестьянского восстания против большевиков… Урушадзе, номинированный на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за картину «Мандарины» о войне в Абхазии, искал юных актеров на роли Антона и Яши в разных странах. В итоге он выбрал Никиту Шланчака в Германии и Никиту Дзядзю в Одессе. Основная часть съемок, которые стартовали в августе 2017 года, проходила на берегу Куяльницкого лимана в Одесской области, а также в Германии. Сценарий Урушадзе написал совместно с Вадимом Ермоленко и канадцем Дейлом Эйслером. Половину суммы на съемки картины было выделено из государственного бюджета. В основу сценария положена книга Эйслера «Антон, его друг и русская революция». В фильме снялись также известные литовские актеры Юозас Будрайтис и Регимантас Адомайтис.

«Пончары. Глобальное закругление»

(6+, США — Канада — Китай, Cinesite Animation, анимационный фильм для семейного просмотра)

Оригинальное название мультфильма — Extinct, что переводится на русский язык как «Вымирание». Но пусть зрителей не пугает это слово. Главные герои картины, снятой Рэйчел Блум («Angry Birds в кино 2» и «Тролли. Мировой тур»), очень милые и симпатичные существа пончары. Они похожи на пончики с дыркой в середине, но пушисты, как хомячки. Вот только их вид давно вымер, и все забыли о его существовании. Неожиданно из-за какого-то сбоя во времени два пончара оказываются в современном городе. Они принимают решение любым способом вернуться в прошлое, чтобы спасти своих сородичей от вымирания. В США и Канаде мультфильм вышел в прокат 11 февраля и собрал более миллиона долларов, что весьма неплохо, учитывая ограничения, с которыми уже год работают кинотеатры из-за пандемии коронавируса.

«В стране фей»

(6+, Швеция — Великобритания — США, Phelecan Films AB, приключения, фэнтези, бюджет — 4 миллиона долларов)

Девочка Эмили живет вместе с мамой. Она никогда не видела своего отца и мечтает узнать о нем хоть что-нибудь. Еще одна ее мечта — сделать маму счастливой. Однажды Эмили попадает чудесным образом в волшебную страну, обитатели которой вскоре становятся ее лучшими друзьями. Когда над ними нависает опасность, девочка должна преодолеть все свои страхи, чтобы помочь им… Снял картину шведский режиссер Маркус Овнелл. Роль Эмили сыграла юная актриса Типпер Сайферт-Кливленд, известная по сериалу «Вызовите акушерку».

«Код: Железная кора» (оригинальное название The Courier, известен в Интернете как «Игры шпионов»)

(12+, Великобритания, Lionsgate, триллер)

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в начале 60-х годов прошлого века. СССР намерен разместить свои ядерные ракеты на Кубе. США готовы нанести удар по советским кораблям, чтобы разрушить эти планы. Бизнесмен Гревилл Винн, работающий на британскую разведку, добывает бесценную информацию, которая помогает миру избежать ядерной войны и положить конец так называемому «Карибскому кризису». Винн получил эти документы от своего источника, полковника ГРУ Генштаба Министерства обороны СССР Олега Пеньковского… Снял фильм британский режиссер и сценарист Доминик Кук. Он работает преимущественно в театре. Винна сыграл известный актер Бенедикт Камбербэтч (мини-сериал «Шерлок»). Роль Пеньковского досталась грузинскому актеру Мерабу Нинидзе («Нигде в Африке»). Название фильма в украинском прокате взято по кодовому имени Пеньковского, которое использовал Винн в своих секретных донесениях. Картина получила высокую оценку критиков. На самом популярном агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 82%.

«Никто»

(16+, США, Universal Pictures, триллер, боевик)

Главный герой фильма — простой американец, который старается жить тихо и ни во что не вмешиваться. На работе его никто не замечает, дома его начинают презирать жена и сын-подросток. Он — никто. Но его это вполне устраивает. Даже когда к нему в дом проникают два грабителя, Хатч отказывается дать им отпор в надежде, что преступники возьмут, что им нужно, и уйдут, не совершая физического насилия. Однако этот неприятный инцидент неожиданно заставляет Хатча пересмотреть в корне свое кредо. Он становится подобен пружине, которую очень долго сжимали, и она, наконец, выпрямилась… Главную роль исполнил популярный американский актер Боб Оденкирк, звезда культовых криминальных сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Жену Хатча сыграла актриса Конни Нильсен («Чудо-женщина»). Роль отца главного героя исполнил ветеран Голливуда Кристофер Ллойд («Назад в будущее»). В фильме также снялся известный российский актер Алексей Серебряков («Левиафан», «Ван Гоги», «МакМафия»), который перебрался в США вместе с семьей, не желая мириться с тем, что происходит у него на родине. Снял картину также российский режиссер и музыкант Илья Найшуллер.

«Откуда ты родом?»

(16+, Великобритания — США, BFI Distribution, драма)

Карьера нью-йоркского рэпера Зеда наконец-то пошла в гору. Ему предстоит первое мировое турне. Он отправляется в родной Лондон навестить свою пакистанскую семью. Однако в Британии ему внезапно становится плохо — врачи говорят, что у него редкое аутоиммунное заболевание, которое вызывает сильные галлюцинации. Это ставит под угрозу всю его карьеру и турне. Зед не хочет сдаваться и использует свои видения в новых песнях… Фильм стал режиссерским дебютом в игровом кино уроженца Пакистана Бассама Тарика. До сих пор он снимал документальные картины. Главную роль исполнил британский актер, музыкант, общественный активист Риз Ахмед. Он известен по фильмам «Дорога на Гуантанамо» и «Бунтарь Один. Звездные войны. История». Премьера картины состоялась в феврале прошлого года в рамках Берлинского международного кинофестиваля. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг «Откуда ты родом?» составляет 97%!

«Оборотень»

(16+, США, United Artists, ужасы, бюджет — 2 миллиона долларов)

Маленький городок в горах становится местом серии жестоких убийств, жертвами которых являются женщины. Расследование ведет заместитель шерифа. Он приходит к выводу, что здесь замешаны нечистые силы — новую жертву находят после каждого полнолуния… Снял картину режиссер Джим Каммингс («Дорога грома»). Он же исполнил главную роль. В картине задействованы ветеран Голливуда Роберт Форстер («Джеки Браун») и молодые актеры Рики Линдхоум и Хлоя Ист. В США картина вышла в прокат в октябре 2020 года ограниченным числом копий. Сборы составили 185 тысяч долларов.

Узнать, какие фильмы вышли в прокат на прошлой неделе, и посмотреть трейлеры к ним можно здесь.

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