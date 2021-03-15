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Шоу-бизнес

«Что не так с селфи?» Ольга Фреймут возмутила подписчиков «фотоэтикетом»

13:57 15 марта 2021
фреймут

Телеведущая Ольга Фреймут в процессе написания книги по этикету составила свод правил, касающихся фотосъемки. Эксперт по правилам поведения рекомендует избегать селфи, не фотографироваться в церкви, в театре, на похоронах, в медучреждениях, а также на месте аварий.

Также ведущая выступает против фото, которые невольно могут подчеркнуть разницу в социальном статусе изображенных. «Не фотографируйтесь с теми, кто проигрывает на вашем фоне, — советует Фреймут. — Например, вы с макияжем, а подруга — с поцарапанным носом».

Некоторые советы от Ольги звучат разумно и большинством выполняются. Но есть и такие рекомендации, что были встречены в штыки. Особенно это касается запрета на селфи.

«Избегайте селфи, ну разве что вы одна на Говерле, и вас некому сфотографировать», — говорит Ольга. А подписчики припомнили, что и у самой Фреймут хватает селфи, сделанных отнюдь не в горах. «Это как раз то правило, которое даже автор не соблюдает», — констатируют подписчики.

Правила этикета от Фреймут стали неисчерпаемой темой для пародий. Телеведущая Леся Никитюк высмеяла правила поедания фруктов, а Владимир Остапчук наглядно продемонстрировал, что в спортзале лучше сразу забыть советы от Фреймут.

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