Владимир Остапчук клюнул на «обнаженную Регину Тодоренко»

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в своем Instagram откровенное фото. Которое поразило подписчиков.

«Мам, пап, не падайте в обморок», — подписала кадр Тодоренко. При этом фото — не ее, а из журнала Playboy 1986 года.

Но не все фолловеры сразу поняли это — многие решили, что на фото автор поста: «Первая мысль была — с фига ли Тодоренко в такой откровенной фотосессии снялась, потом только прочла что это не вы», «Как похожа», «Я думала, что это вы», «Однозначно похожа, я сначала подумала, что это вы».

В числе тех, кто поверил, что это фото Тодоренко, был и телеведущий Владимир Остапчук.

Напомним, праздничное фото Регины Тодоренко подверглось критике в соцсети.

Фото из Instagram Регины Тодоренко

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