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Шоу-бизнес

«Ты знай, что я тебя одну люблю!» Сестра Игоря Крутого бросилась к Стасу Михайлову

14:39 15 марта 2021
алла крутая

Российский продюсер Игорь Крутой организовал пышную вечеринку для младшей сестры Аллы. В ресторане, где было организовано гуляние, собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. Стас Михайлов посвятил имениннице особую песню, а та, расчувствовавшись, вышла на сцену, чтобы пригласить исполнителя на зажигательный танец.

Алле Крутой исполняется 62 года. С самым оригинальным поздравлением выступил Игорь Крутой. Он вспомнил, что в прошлом году празднование в честь дня рождения Аллы совпало с началом коронавирусной эпидемии, и многие связывали вечеринку и последующие болезни артистов. А потому нынешнее празднество было бы хорошим окончанием напряженного года.

Станислав Михайлов является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины при поездках в оккупированный Крым, а также за участие в пропагандистских мероприятиях РФ.

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