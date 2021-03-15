«Оскар-2021»: названы все претенденты на главную кинопремию в мире

В понедельник, 15 марта, Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Церемония награждения запланирован на 26 апреля. Ранее организаторы обещали, что она пройдет в традиционном виде. Мол, будет и красная дорожка, и полный зал знаменитостей, и представление всех претендентов и лауреатов с благодарственными речами. Однако пандемия коронавируса продолжает вносить свои жесткие коррективы. Пока не ясно, какой формат выберет Американская киноакадемия в итоге. Все же до назначенной даты остается еще больше месяца. Вакцинация против коронавируса идет в США высокими темпами — в день делается в среднем 1,6 миллиона прививок. Так что вполне возможно, организаторы главной церемонии года не зря перенесли сроки ее проведения на конец апреля.

А пока назовем претендентов на самый престижный кинотрофей в мире в основных номинациях. Список в прямом телеэфире зачитали популярная актриса Приянка Чопра и ее муж, известный певец Ник Джонас.

Лучший фильм

«Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Перспективная девушка», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой»,

Лучший режиссер

Дэвид Финчер («Манк»), Томас Винтерберг («Еще по одной»), Хлое Чжао («Земля кочевников»), Ли Айзек Чун («Минари»), Эмеральд Феннелл («Перспективная девушка»

Лучший актер

Гэри Олдмен («Манк»), Энтони Хопкинс («Отец»), Риз Ахмед («Звук металла»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Стивен Ён («Минари»)

Лучшая актриса

Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Кэри Маллиган, («Перспективная девушка»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холлидэя»)

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»), Дэниел Калуя («Иуда и черный мессия»), Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»), ЛаКит Стэнфилд («Иуда и черный мессия»), Пол Рэйси («Звук металла»)

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова («Борат 2»), Гленн Клоуз («Деревенская элегия»), Оливия Колман («Отец»), Аманда Сейфрид («Манк»), Юн Ё-джон («Минари»)

Лучший иностранный фильм

«Еще по одной», «Вся жизнь впереди», «Коллектив», «Куда ты идешь, Аида?», «Человек, который продал свою кожу»

Лучший полнометражный мультфильм

«Душа», «Легенда о волках», «Путешествие на Луну», «Вперед», «Барашек Шон: Фермагеддон»

Лучший оригинальный сценарий

«Перспективная девушка», «Звук металла», «Иуда и черный мессия», «Суд над чикагской семеркой», «Минари»

Лучший адаптированный сценарий

«Белый тигр», «Земля кочевников», «Борат 2», «Одна ночь в Майами», «Отец»

Лучшая музыка к фильму

«Душа», «Минари», «Манк», «Новости со всех концов света», «Пятеро одной крови»

Лучшая песня к фильму

«Вся жизнь впереди», «Иуда и черный мессия», «Суд над чикагской семеркой», «Одна ночь в Майами», «Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, кто претендует на антипремию «Золотая малина», которая ежегодно вручается за самые сомнительные достижения в кинематографе. «Победителей» должны по традиции объявить за день до церемонии вручения премии «Оскар».

Напомним, в прошлом году лучшим фильмом Американская киноакадемия объявила картину «Паразиты». Всего лента корейского режиссера Пон Чжун Хо получила четыре премии «Оскар».

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