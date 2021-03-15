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Шоу-бизнес

Повзрослевшая старшая дочь Кошевого поразила внешностью

15:13 15 марта 2021
Варвара Кошевая с папой

Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой — примерный семьянин, искренне любящий красавицу-супругу и двух дочек. На новом фото, которое выложила в сеть Ксения Кошевая, Евгений предстал как раз в их компании.

«Семья», — лаконично подписала три снимка мама семейства.

Судя по отзывам, больше всего ее фолловерам понравилось фото Евгения со старшей, не по-детски серьезной 12-летней Варварой (она делает первые успехи на сцене).

«На фотке прям пара, а не папа с дочкой», — заметила одна из подписчиц.

Впрочем, большинство комментаторов искренне пожелали счастья всем членам звездного семейства.

Напомним, несколько дней назад Ксения Кошевая наконец воплотила в жизнь свою мечту.

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Варвара Кошевая с папой

Повзрослевшая старшая дочь Кошевого поразила внешностью

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