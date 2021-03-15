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Шоу-бизнес

«Где госпожа?» Муж Maruv рядом с пикантно одетыми женщинами загадал загадку

15:50 15 марта 2021
Maruv

Александр Корсун, муж певицы Maruv (Анна Корсун), любящей эпатировать своих поклонников, опубликовал в своем Instagram фото с загадкой.

«Почти все в сборе… 1. Госпожа. 2. Капусточка. 3. Тигр. 4. Королева Казахстана. Ну, кто есть кто? Насыпаем ответы в комментарии», — написал Александр Корсун и поместил фото с четырьмя претендентками на озвученные им «звания».

Подписчики в восторге от пикантно одетых женщин: «А госпожа скромно прячется за плечом, типа ни при чем», «Красотки в кадре и одна из них самая главная», «Вот это я понимаю — жизнь удалась».

Ранее сообщалось, что Maruv показала на краю бассейна страстный поцелуй с мужем.

Фото из Instagram Maruv

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