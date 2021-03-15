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Шоу-бизнес

Добившаяся большого успеха певица припомнила слова Аллы Пугачевой

16:00 15 марта 2021
Клава Кока на сцене

Российский видеоблогер и певица Клавдия Высокова (сценическое имя — Клава Кока) поблагодарила Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву за ее наставления на конкурсе «Фактор-А».

«Я благодарна, что на том самом «Факторе А», я слышала «НЕТ», как и на других конкурсах. Как бы не было больно, это закаляло меня. И я не собиралась отступать. Алла Борисовна тогда отметила, что во мне есть изюминка) А после отказа попросила сказать: «вы обо мне еще услышите», — написала Клава в своем Instagram.

По ее словам, на днях они снова увиделись с Пугачевой, и посмеялись вместе.

«Все было не зря, каждое поражение было шагом к победе. Вчера с Аллой Борисовной мы поговорили и посмеялись… Оказывается, она знает меня и мои песни. Запомните: пока в нас живет мечта и вера — нас никто и ничто не может остановить. Я верю в каждого из вас», — отметила молодая певица, показав архивное видео с напутствием Аллы Пугачевой.

Клава Кока — автор собственных песен (среди них — «Май», «Тише», «Не отпускай») и телеведущая программы «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!». После победы в 2015 году в кастинге-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт лейбл Black Star Inc, а в 2019 году ее номирировали на премию Nickelodeon Kids' Choice Awards в номинации «Любимый российский музыкальный блогер».

В 2019 году Клава радикально поменяла имидж и выпустила хит «Влюблена в МДК», снятый в нестандартном формате Instagram-сториз, а с февраля 2020 года Кока начинает активно развивать свой канал в TikTok. По оценке аналитиков Клава Кока могла получить около 40 миллионов рублей в 2019 году и примерно 15 млн руб. за первое полугодие 2021 г. Данный доход состоит из гонораров за выступления на концертах и корпоративах, выплат со стриминговых сервисов.

Певица является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в пропагандистских мероприятиях террористической организации «ДНР».

Напомним, ранее Алла Пугачева пленила и 26-летнего рэпера Элджея (Александр Узенюк) — мужа Насти Ивлеевой.

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