Юлия Санина удивила кардинальной сменой имиджа
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая ранее призналась, что является ревнивицей и собственницей, удивила кардинальной сменой имиджа. Певица опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует в ярком образе с игривыми кудряшками в стиле 80-х. Образ Юлия дополнила ярким макияжем с голубыми тенями и аксессуарами — массивными цепями на шее.
«Привет из прошлого», — коротко подписала фото Санина.
Подписчики не ожидали такого перевоплощения от певицы. В комментариях они отмечают, что Юле очень идет такой стиль. Новый образ Саниной оценила и Джамала.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что лидер ВВ Олег Скрипка сменил имидж ради нового клипа.
Фото Instagram.com/the_hardkiss592
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