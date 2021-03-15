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Шоу-бизнес

Юлия Санина удивила кардинальной сменой имиджа

16:05 15 марта 2021
Юлия Санина

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая ранее призналась, что является ревнивицей и собственницей, удивила кардинальной сменой имиджа. Певица опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует в ярком образе с игривыми кудряшками в стиле 80-х. Образ Юлия дополнила ярким макияжем с голубыми тенями и аксессуарами — массивными цепями на шее.

«Привет из прошлого», — коротко подписала фото Санина.

Подписчики не ожидали такого перевоплощения от певицы. В комментариях они отмечают, что Юле очень идет такой стиль. Новый образ Саниной оценила и Джамала.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что лидер ВВ Олег Скрипка сменил имидж ради нового клипа.

Фото Instagram.com/the_hardkiss

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