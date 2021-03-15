Отец звезды фильмов «Пятьдесят оттенков серого» умер от коронавируса

От коронавируса в возрасте 72 лет умер уважаемый британский врач — акушер и гинеколог Джим Дорнан. Как сообщает издание Daily Mail, профессор Дорнан — отец актера и модели Джейми Дорнана, прославившегося по роли Кристиана Грея в эротическом фильме «Пятьдесят оттенков серого». Помимо Джейми у Джима, овдовевшего в 1998 году и женившегося повторно, остались еще две дочери — Лиса и Джессика.

Джим Дорнан сыграл эпизодическую роль в британском криминальном сериале производства Би-би-си «Крах», главные роли в котором сыграли его сын и актриса Джиллиан Андернсон.



Кадр из сериала "Крах" - Джим Дорнан в центре

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