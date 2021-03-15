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Шоу-бизнес

«Идиотизм»: Собчак шокировала поклонников фото со своей отрубленной рукой

18:04 15 марта 2021
Ксения Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак, ранее удивившая подписчиков необычной «валентинкой», опубликовала в своем Instagram «кровавое» фото.

«Когда снимаешь документальный фильм — все должно быть документально», — подписала фото Собчак.

Снимок вызвал противоречивые эмоции у фолловеров, они оставили многочисленные комментарии: «Повыше надо взять», «Левая рука слева и левая рука справа», «Как-то отрезанная рука с улыбкой слабо вяжется…», «Тарантино бы оценил ваш леопардовый пиджак. Но крови мало, мало крови», «Лишь бы он не промахнулся», «Только Ксения Анатольевна может улыбаться, когда ей отрубают руку», «Документально, Ох, какой уровень съемки. Страх», «Идиотизм».

Ранее сообщалось, что Собчак съязвила по поводу «измены» мужа.

Напомним, Ксения Собчак — фигурантка базы «Миротворец» из-за проникновения в оккупированный РФ Крым и за то, что в 2014 году оправдывала захват Россией полуострова.

Фото из Instagram Ксении Собчак

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