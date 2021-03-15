«Нет сил говорить об этом»: в семье известной российской певицы произошла трагедия

Российская певица SLAVA (Анастасия Сланевская) потеряла самого родного человека — маму. Сообщить об этом своим подписчикам она решилась только через месяц после случившегося.

«Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает. Я держусь на людях, но нам с сестрой и всем очень плохо. И с каждым днем все хуже… Я соберусь и буду работать и жить дальше, она бы не поддержала мое нытье. Всегда не унывать, помогать, радовать себя и окружающих», — написала знаменитость в Instagram, дав понять, что причиной смерти мамы стало коронавирусное заболевание.

Отца Анастасии не стало 5 лет тому назад — он, по ее словам, погиб в ДТП.

Подписчики искренне поддерживают любимицу, в т. ч. прося у нее прощения за назойливость в тяжелый для нее период.

Напомним, Анастасия Сланевская (Слава) является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в попытках легализации оккупации полуострова, незаконную коммерческую деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыму.

Фото Instagram Анастасии Сланевской



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