«Где попа?»: сходившая в баню Бузова разочаровала поклонников
Российская певица Ольга Бузова продолжает экспериментировать с фоторедактором. В Instagram она разместила фото в купальнике, которое заставило понервничать поклонников знаменитости.
«Наконец-то вырвалась в баньку. Все больше и больше посвящаю время себе, развитию, своей душе и телу», — прокомментировала она снимок.
Тем не менее по крайней мере некоторые подписчики пришли в ярость, решив, что увлекшаяся диетой (и фоторетушью) Ольга уже потеряла все завлекающие части тела.
«Поешь шаурмы, слишком худая», «На головастика похожа», «Таранка сушеная» — пишут они.
Напомним, ранее Бузова оскандалилась с поеданием… сырых пельменей.202
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