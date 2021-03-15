«Где попа?»: сходившая в баню Бузова разочаровала поклонников

Российская певица Ольга Бузова продолжает экспериментировать с фоторедактором. В Instagram она разместила фото в купальнике, которое заставило понервничать поклонников знаменитости.

«Наконец-то вырвалась в баньку. Все больше и больше посвящаю время себе, развитию, своей душе и телу», — прокомментировала она снимок.

Тем не менее по крайней мере некоторые подписчики пришли в ярость, решив, что увлекшаяся диетой (и фоторетушью) Ольга уже потеряла все завлекающие части тела.

«Поешь шаурмы, слишком худая», «На головастика похожа», «Таранка сушеная» — пишут они.



Напомним, ранее Бузова оскандалилась с поеданием… сырых пельменей.

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