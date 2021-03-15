На другое им пофиг: Клопотенко открыл продукт, которым можно соблазнить любую женщину

Известный украинский ресторатор Евгений Клопотенко, похоже, разочаровался в своей способности удивить кулинарными шедеврами представительниц прекрасной половины человечества. Во всяком случае, новый пост в Instagram кулинар посвятил… соленым огурцам, от которых, по его словам, не откажется ни одна украинская женщина.

«В 9 случаях из 10 женщины тянутся к огурцу. Им плевать на модную еду и на красивого меня. Если есть соленые огурцы, то другого мира не существует. В глазах темно, в ушах звенит, руки трясутся от желания», — констатирует Клопотенко, по мнению которого, такое увлечение выглядит «очень по-украински».

«Огурцы, и пусть весь мир подождет», «Если мужчина готовит, это уже секс», «Огурцы — это любовь», — поддержали подписчики открытие шеф-повара.

Напомним, ранее Клопотенко шокировал рассказом о том, как готовил член оленя.

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