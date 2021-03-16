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Шоу-бизнес

Умер звезда фильма «Чужой» и злодей из фильма о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть»

7:28 16 марта 2021
Яфет Котто

В возрасте 81 года скончался американский актер Яфет Котто. Он был известен по ролям в фильмах «Чужой», «Звездная палата», «Бегущий человек», «Кукловоды», а также сыграл главного злодея в фильме о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть», где снимался вместе с Роджером Муром.

Печальную новость сообщила жена актера, с которой он прожил 24 года. Причина смерти, как пишет издание Daily Star, не сообщается. Однако она стала неожиданной для его близких.

Котто, отец которого некогда переехал в США из Камеруна, был женат трижды. У него пятеро детей.

"Живи и дай умереть"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец звезды фильмов «Пятьдесят оттенков серого» умер от коронавируса.

Фото Wikipedia

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