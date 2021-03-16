Родившая первенца Василиса Фролова решила всех взбесить

Украинская телеведущая Василиса Фролова, родившая 7 марта своего первенца, продолжает выкладывать в Instagram «беременные» фото. По ее словам, раньше она не делала этого, чтобы «не бесить» недовольных подписчиков.

«Когда я была беременна, мне упрекали, что я что-то слишком долго беременна, поэтому я не выкладывала все свои беременные снимки, чтобы не бесить», — написала бывшая модель в комментарии к стильным студийным снимкам.

Подписчицы с радостью поддержали Василису, назвав красивыми все подобные снимки.

«Какая прекрасная!», «Вы в этот период — самая красивая за все годы, что помню вас», — написали преданные фаны.

Сама же она пообещала «бесить» их как можно дольше.

Напомним, отцом сына Василисы является известный телепродюсер Дмитрий Котеленц.

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