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Санта Димопулос «с вмятинами на лице» возненавидела одно из слов

8:35 16 марта 2021
Санта Димопулос

Украинская певица Санта Димопулос, поразившая фолловеров откровенным рассказом о сбывшихся мечтах, пофилософствовала о контенте Instagram-страниц знаменитостей. Так, она заметила, что очень многие показывают там лишь идеальные (а порой и придуманные) стороны своей жизни.

«Мы все здесь как будто создаем идеальный мир и заставляем себя в него поверить», — констатирует Санта в Instagram.

Сама она считает, что «бесконечная погоня за идеальностью» лишает главного — способности ценить реальную жизнь и призывает не забивать красивыми фильтрами вкус реальной жизни — «с вмятинами на лице от подушки по утрам, пятном от соуса на белой блузке, пустотой в голове (да, там не всегда только мудрые мысли), раздражением, опозданиями и усталостью».

Более того, по ее словам, она ненавидит само слово «идеальна» (в описании своей внешности).

Отметим, что не все согласились с мнением красавицы. Так, по мнению подписчицы из Одессы, в Instagram нужно показывать и смотреть только позитивные вещи, «дабы притягивать хорошее».

Напомним, ранее певица отомстила мужчине, когда-то назвавшему ее толстой.

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