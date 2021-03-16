«Я твій Міша»: Поплавского очаровала соблазнительная блондинка

У поющего ректора Михаила Поплавского ни недели не проходит без премьеры. Он говорит: если в жизни не хватает праздника, нужно устроить его самому. А это он умеет делать ярко, весело и с размахом.

15 марта Поплавский удивил новой работой — представил концертный клип на одну из своих любимых песен «Я твій Міша».

Громкая премьера состоялась в Университете культуры. Первыми клип увидели студенты, звездные выпускники и друзья Поплавского: певицы Алина Гросу и Камалия, Влада Литовченко, Виктория Маремуха, самые популярные блогеры.

Этот клип, с использованием самых современных технологий 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine і tracking systems и других, сняли за рекордные четыре часа. Михаил Поплавский говорит, что команда трудилась, как слаженный механизм. Ведь это уже была четвертая работа по новым технологиям. Ректор шутит, что скоро будет снимать в космосе.

Поплавский в клипе выступил в образе лирического героя, сердце которого покорила соблазнительная блондинка. Ради любимого она решилась на полет на диско-шаре. Кстати, главную героиню сыграла доцент кафедры бальной хореографии преподаватель Университета культуры Лида Шестопал, которая работает с Поплавским 13 лет.

Стоит отметить, что выбор для героя был не из легких, за сердца ловеласа боролись соблазнительные дивы в космических костюмах — бэк-вокалистки и балет Поплавского.

Поющий ректор говорит, что этой песней он признается в любви всем женщинам Украины.

«Украинки — самые красивые женщины в мире! И нам, мужчинам, нужно ценить и беречь это нежное сокровище. Ведь чего хочет женщина, того хочет Бог. Этот клип заряжен на любовь, позитив и хорошее настроение», — заявил Поплавский.

Песню написали композитор Виталий Волкомор и поэт Александр Богачов. Режиссером выступил студент пятого курса КНУКиИ Михаил Харченко.

«Концертный клип „Я твій Міша“ — это синтез любви с загадочным внутренним миром женщины. Каждая женщина уникальна, даже космическая. Я пытался изобразить отношение главного героя к женщинам, его поиски той единственной и неповторимой, которую он почувствует сердцем», — сказал режиссер.

Режиссеры и режиссеры постпродакшена — Лилия Еременко и Яна Браценюк. Оператор-постановщик — Евгений Павличенко, дизайн проекта — Максим Галицын. Постановка танцевальных номеров — заслуга известного хореографа Ростислава Савченка.

Напомним, на карантине Михаил Поплавский снял шесть новых клипов. А также вместе с Олегом Винником объявил о второй национальной музыкальной премии «Українська пісня року», которая состоится 29 апреля в Дворце «Украина».

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